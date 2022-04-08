ليبيا – استقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أمس الخميس وزيرة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها نحلاء المنقوش.
وزارة الخارجية الجزائرية وفي تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أفادت بأن اللقاء تناول علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين والشعبين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأوضاع السائدة في العالم العربي.
واستعرض الجانبان آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث جدد لعمامرة دعم بلاده الثابت لليبيين في مساعيهم الرامية للتحضير لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في جو من المصالحة الوطنية، لتمكين الشعب الليبي من اختيار ممثليه بكل حرية.
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