واستعرض الجانبان آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث جدد لعمامرة دعم بلاده الثابت لليبيين في مساعيهم الرامية للتحضير لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في جو من المصالحة الوطنية، لتمكين الشعب الليبي من اختيار ممثليه بكل حرية.