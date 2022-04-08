فرنسا – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد فرنسا للعب دور الضامن في إحلال السلام في أوكرانيا.

وقال الرئيس الفرنسي في حديث سينشر يوم الجمعة: “في مرحلة ما سيكون هناك وقف لإطلاق النار، وسيتعين علينا بناء السلام.. لا يمكن أن يتم ذلك بدون ضامن وفرنسا مدعوة لتكون أحد الضامنين”.

وشدد حسب ما نقلته وكالة “تاس” الروسية على استعداده لمواصلة المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغض النظر عن نتائجها، لأن ذلك سيسمح لباريس بالحفاظ على مكانة المفاوض.

وأضاف ماكرون: “هذا هو واجبي.. وحتى إذا كنت أعتقد أنه لن تكون هناك نتيجة بحلول منتصف مايو، سيكون ذلك مفيدا في الاستعداد للسلام في المستقبل”.

وأكد أنه يولي اهتماما كبيرا للقضايا الإنسانية مع التركيز بشكل منفصل على الوضع في ماريوبول، وقال إن موسكو أعربت بوضوح عن رفضها اقتراح أن تقوم فرنسا بعملية إنسانية خاصة في هذه المدينة بالتعاون مع اليونان وتركيا.

وأضاف أن باريس تقترح فتح ممر إنساني وإشراك موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذه العملية.

المصدر: وكالات + صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية