ليبيا – علق عضو مجلس النواب سعبد امغيب على البرامج التي تبث خلال شهر رمضان المبارك عبر قناة التناصح التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني.

امغيب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: ” لو أن ما يبث من برامج تافهة على قناة الفتنة التناصح التابعة للمفتي المعزول، يبث على قناة فضائية أخرى وسُئل الغرياني عن حكم مشاهدته في شهر رمضان لخرجت منه فتوى صريحة تحرم مشاهدة هذه القناة، وتبين بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة فساد صوم من يتابعها”.

وأضاف امغيب: “ولكن أن تبث هذه التفاهات على قناة مفتٍ ضالٍ يلوي أعناق النصوص كما يشاء ويحلل ويحرم كما يريد، فهدا أمر مقبول عند كل صاحب عقيدة فاسدة كفساد عقيدته”.

عضو البرلمان خلص إلى القول: “يا أيها الغرياني ويا كل زبانيته، التاريخ قد كتب في صفحاته المشرفة أسماء وبطولات كل رجال عملية الكرامة وعلى رأسهم المشير خليفة حفتر والفهد الأسمر ونيس بوخمادة، فلن تستطيعوا تشويههم أو تزوير هذا التاريخ القريب ببرامج رسوم متحركة أفتى شيخكم سابقًا بحرمة مشاهدتها أيضًا”.

هذا وبثت قناة التناصح عبر شاشتها كاريكاتير مسيء تحت عنوان “التقاز” تضمن تطاولاً على كل من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة ،والناطق باسم القيادة العامة للجيش أحمد المسماري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح “.

وجسد الكاريكاتير شخصية المشير خليفة حفتر على أنه رجل أسمه “الشخشير” يرغب في السيطرة على بلاد الطيبين “قرية المليون حافظ” ويرغب في قتل الطيبين والقضاء عليهم وأنه سيصل عاصمتهم لو كان أخر عمل له في حياته، كما جسدت القناة شخصيات يستعين بها المشير من الروس والجنجاويد ومخلوقات أخرى أطلقت عليها أسم “الحوافر” إلى جانبه تجسد اللواء المسماري بشخصية أطلقت عليها”مسيلمة ” .