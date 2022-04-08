لبنان – أشاد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بقرار السعودية إعادة سفيرها إلى بيروت.

وقال عبر “تويتر”: “نثمن قرار المملكة العربية السعودية عودة سفيرها الى لبنان”.

وأضاف “نؤكد ان لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند والعضد”.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية يوم الخميس عودة سفير الرياض إلى لبنان بعد أشهر على الأزمة الدبلوماسية التي فجرتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي.

وقالت الخارجية في بيان: “استجابة لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان”.

وأضافت في البيان أن المملكة تؤكد على أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلة بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه.

وكانت الخارجية السعودية قد قالت في أكتوبر 2021 إنها استدعت سفير بيروت لدى المملكة احتجاجا على التصريحات المثيرة للجدل التي جاءت على لسان وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي بشأن السعودية، التي وصفتها الرياض بـ “الافتراءات”.

المصدر: RT + وكالات