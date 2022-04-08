إسبانيا – بدد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد من خلال مستواه ليلة الأربعاء كل المخاوف وجعل الجميع يتحدثون بشكل إيجابي عن تأثير الصيام على جسد الرياضي خاصة في حال كان يتبع نظاما غذائيا مثاليا.

وخطف بنزيما الأضواء بعدما قاد الملكي لفوز مثير بنتيجة 3-1 على مضيفه تشيلسي، الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل بنزيما، هاتريك في لقاء تشيلسي، وهو الثاني على التوالي للنجم الفرنسي في دوري الأبطال، بعدما سجل هاتريك أمام باريس سان جيرمان.

وأشارت بعض التقارير أن هاتريك تشيلسي له مذاق خاص، بعدما صام بنزيما يوم المباراة، وأفطر بالتحديد قبل 10 إلى 15 دقيقة من موعد انطلاق اللقاء، وهو ما يجعل ثلاثيته أكثر إبهارا إذا صحت التقارير.

وكشف مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، بعد المباراة، أن بنزيما كاد يتخلف عن اللقاء بسبب عدم تمكنه من إيجاد بطاقة دخوله للملعب، وهو ما يمكن أن يشكل دليلا على تأثر اللاعب من الصيام، شأنه شأن بعض المسلمين في شهر رمضان المبارك.

لكن على أرض الملعب، لم تظهر علامات على معاناة بنزيما من التعب، وكانت طاقاته المتفجرة في كل مكان بالملعب، مما أسفر عن هدفين في غضون 3 دقائق في الشوط الأول، وأضاف هدفه الثالث في بداية الشوط الثاني.

وتناولت وسائل الإعلام الأوروبية، إنجاز بنزيما في يوم رمضاني عادي بالنسبة للنجم الجزائري الأصل، والذي أكد في تصريحات قبل يومين، أنه لا آثار سلبية على جسمه وأدائه من الصيام، علما بأنه ينشر دائما صورا له عبر حسابه على “إنستغرام”، قبل لحظات من إفطاره.

وقال بنزيما: “لا يوجد تأثير. رمضان جزء من حياتي، وديني يجعل صيام رمضان فريضة. بالنسبة لي إنه أمر مهم وأشعر أنني بحالة جيدة عندما أصوم”.

وعندما سئل عما هو ممتن له، أجاب “أنا ممتن لكوني بصحة جيدة”.

شهر رمضان هذا العام، يأتي تزامنا مع فترة حاسمة ومصيرية في الموسم الكروي الأوروبي، وعادة ما يزخر أبريل، بأهم المباريات التي يمكنها أن تلعب دورا حاسما في حصد الألقاب المحلية، إضافة إلى مباريات خروج المغلوب في المسابقات الأوروبية.

ويتمسك اللاعبون المسلمون في أوروبا، بالصيام أيام التمارين والمباريات، رغم مخاوف مدربيهم من إمكانية تأثر اللاعبين بدنيا، نتيجة الجوع والعطش، أو انخفاض محتمل لمستوى الطاقة.

المصدر: kooora