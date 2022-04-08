الولايات المتحدة – تابعت التونسية أنس جابر المصنفة عاشرة عالميا مغامرتها الناجحة في دورة تشارلستون الأمريكية للتنس بتأهلها إلى ربع النهائي عقب فوزها السهل الخميس على الرومانية إيرينا بيغو 6-3 و6-2.

في الموسم الماضي، احتضنت تشارلستون دورتين على التوالي، الأولى كانت من دورات الـ500 نقطة وانتهى فيها مشوار جابر عند نصف النهائي على يد المونتينيغرية دانكا كوفينيتش، والثانية من دورات الـ250 نقطة ووصلت فيها التونسية إلى النهائي بعدما ثأرت من كوفينيتش في دور الأربعة قبل أن تخسر أمام الأسترالية أسترا شارما بعدما كانت متقدمة بمجموعة.

وما زالت التونسية البالغة 28 عاما والتي يطلق عليها في بلدها لقب وزيرة السعادة بفضل ابتسامتها الدائمة، تبحث عن لقبها الأول بعد الذي توجت به في دورة برمنغهام الإنجليزية العام الماضي على حساب الروسية داريا كاساتكينا.

وكانت جابر فازت على الأمريكية إيما نافارو 6-3 و6-2 في الدور الثاني.

وضربت التونسية موعدا في ربع النهائي مع الأوكرانية أنهيلينا كالينينا (42 عالميا) الفائزة على الفرنسية أليزي كورنيه 7-6 (7-5) و7-5.

المصدر: “أ ف ب”