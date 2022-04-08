نيويورك – حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” من أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مخاطر سوء تغذية الأطفال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت أديل خضر المديرة الإقليمية للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “في ظل النزاعات المستمرة وعدم الاستقرار السياسي والوباء وأزمة أوكرانيا، تشهد المنطقة ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية إلى جانب انخفاض القدرة الشرائية، ومن المرجح أن يزداد عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية زيادة كبيرة”.

وأضافت أن “العائلات تكافح من أجل وضع الطعام على المائدة خلال شهر رمضان المبارك”، لافتة إلى أن “بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضررت بشدة من الحروب والفقر والوباء الذي زاد الوضع تأزما”.

وحذرت “يونيسف” من أنه إذا استمر الوضع سيؤثر بشدة على الأطفال في المنطقة، خاصة في مصر ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن، وهي دول كانت تعاني من صراعات أو أزمات اقتصادية حادة حتى قبل تأزم الوضع في أوروبا.

المصدر: “بلومبيرغ”