وقال ألفيس، في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “تعرض الفريق لانتقادات كثيرة لاحتفاله بالفوز في الكلاسيكو؟ لم نكن نحتفل فقط لأننا حققنا فوزًا في مدريد، لقد قالوا إن برشلونة يعامل الانتصار مثل اللقب”.

وأضاف: “كنا نحتفل بأننا سحقناهم وبوصولي إلى 400 مباراة مع برشلونة، وبعودة الفريق.. لا يجب ترك جمهور مدريد يعتقد أننا كنا نحتفل بتسجيل 4 أهداف، لأننا في مرات أخرى سجلنا 5 أو 6… وكانت هذه النتيجة قليلة”.

وتابع: “هل هناك شعور بالتفوق؟ هذا ما قلته.. عادت الأوقات وعادت الذكريات الجميلة. كنا نتجول في الملعب، وكنا جيدين في الكلاسيكو”.

وواصل: “ماذا كانت النتيجة العادلة للمباراة؟ 0-6 بالنظر إلى الفرص التي أتيحت لنا.. كانت فرص واضحة لفيران وأوباميانج وديمبلي”.

وأكمل: “لكن مهلا، بالنسبة لنا هذه المباراة أكثر بكثير من مجرد انتصار، لقد كانت بمثابة إرسال رسالة بأن برشلونة عاد، وأننا قادرون على المنافسة مرة أخرى”.

وختم: “عندما تعمل بشكل جيد، تحدث الأشياء الجيدة. لقد مرت 6 مباريات منذ أن تغلب برشلونة على ريال مدريد ولم يكن ذلك أمرًا طبيعيًا، لقد كنت تفعل شيئًا خاطئًا. لقد بعثنا برسالة إلى عالم كرة القدم بأن برشلونة عاد”.