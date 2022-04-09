كييف – أكد مدير شرطة منطقة كييف بأوكرانيا، أندريه نبيتوف، السبت، إنه تم اكتشاف 40 جثة بمقبرة جماعية في مدينة بوتشا عائدة لمدنيين.

وأضاف في تصريح صحفي، أن شرطة منطقة كييف فحصت، الجمعة، مقبرة تعد من أكبر المقابر الجماعية لمدنيين قتلوا على يد القوات الروسية.

وأفاد أن الجثث الـ 40 المكتشفة في المقبرة الجماعية تعود لمدنيين لم يبدوا أي مقاومة.

ولفت أن “القوات الروسية قامت بإطلاق النار على المدنيين في بوتشا بشكل ممنهج”.

وأوضح أن بعض الضحايا لقوا مصرعهم بنيران الأسلحة الثقيلة.

وذكر أن هناك رجالا ونساء تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاما ضمن المدنيين الذين قتلتهم القوات الروسية.

ولفت إلى أن أفراد الطب الشرعي والخبراء الجنائيين يقومون بفحص الجثث وتوثيق جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الروسي.

وأوضح أن بعض الجثث المستخرجة من المقبرة تم تحديد هويتها وسترسل إلى الفحص من أجل تحديد أسباب الوفاة.

وأفاد أنه بحسب الفحوصات الأولية لخبراء الطب الشرعي، توجد جروح رصاص في مناطق الرأس والجسم في كثير من الجثث، “ما يدل أن العديد من المدنيين قتلوا بأسلحة آلية أو ببنادق قناصة”.

والسبت الماضي، نشر الجيش الأوكراني صورا لجثث متناثرة على أرصفة شوارع مدينة بوتشا في ضواحي العاصمة كييف بعد انسحاب القوات الروسية منها.

كما انتشرت بمنصات التواصل الاجتماعي صور لعشرات الجثث ودمار لحق بشوارع بوتشا، فيما أفادت تقارير إعلامية أوكرانية، بالعثور على 57 جثة في مقبرة جماعية بالمدينة.

وتنفي روسيا ادعاءات قتلها مدنيين في بوتشا، وتقول إن صور القتلى كانت “بأوامر” من الولايات المتحدة في إطار مؤامرة لتوجيه اللوم إلى موسكو.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

الأناضول