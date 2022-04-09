إشبيلية ينهي صيامه عن الانتصارات بفوز قاتل على غرناطة

إشبيلية ينهي صيامه عن الانتصارات بفوز قاتل على غرناطة

إسبانيا – أنهى إشبيلية صيامه عن الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم الذي دام أربع مباريات بفوز شاق على ضيفه غرناطة بنتيجة 4-2 في افتتاح منافسات الجولة الـ31 من المسابقة يوم الجمعة.

وافتتح غرناطة باب التسجيل بهدف سجله الفنزويلي داروين ماتشيس في الدقيقة 23، قبل أن يقلب إشبيلية النتيجة لمصلحته بتسجيله لهدفين متتاليين عن طريق البرازيلي دييغو كارلوس والأرجنتيني لوكاس أوكامبوس في الدقيقتين 32 و66 على الترتيب.

وقبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة بدقيقتين تمكن غرناطة من تعديل النتيجة عن طريق فيكتور دياز (2-2).

وفي الوقت بدل الضائع من عمر المباراة سجل إشبيلية هدفين عن طريق رافائيل مير (د. 90+3) والأرجنتيني أليخاندرو غوميز (د.90+9)، ليقتنص نقاط المباراة الثلاث.

وبهذا الفوز، رفع إشبيلية رصيده إلى 60 نقطة وانتزع الوصافة من برشلونة الذي يحل ضيفا على ليفانتي بعد غد الأحد.

في المقابل، تجمد رصيد غرناطة عند 29 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق (الليغا).

المصدر: RT