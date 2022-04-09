إصابة 4 جنود أمريكيين بجروح في هجوم على قاعدة بسوريا

إصابة 4 جنود أمريكيين بجروح في هجوم على قاعدة بسوريا

سوريا – أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” بقيادة الولايات المتحدة، إصابة 4 جنود أمريكيين بجروح طفيفة في هجوم صاروخي على قاعدة في شرق سوريا تتمركز فيها قوات أمريكية.

وذكر بيان صادر عن التحالف السبت، أنه في الساعة 01:05 بالتوقيت المحلي من أمس الأول، استهدف صاروخان قاعدة في شرق سوريا يتمركز فيها جنود أمريكيون.

وأصاف البيان أن الهجوم الصاروخي أدى إلى إصابة أربعة جنود أمريكيين بجروح طفيفة وصدمات دماغية.

وحول الموضوع قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي في مؤتمره الصحفي اليومي، إنهم لا يعرفون حتى الآن الجهة التي نفذت الهجوم،

وأوضح أن الهجوم “يشبه هجمات التنظيمات الشيعية المدعومة من إيران كما في الهجمات السابقة”.

الأناضول