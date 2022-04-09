الصين – ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات امس وسط استمرار التوترات الجيوسياسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى تزايد المخاوف من تفشي فيروس كورونا في الصين.

وأفادت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين (حكومية)، الأربعاء، بأن البلاد تشهد تسارعا بوتيرة تفشي كورونا، وذلك بعد تسجيل البلاد 1415 إصابة محلية جديدة بالفيروس.

وعند الساعة (08:41 ت.غ)، ارتفعت الأسعار الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.11 بالمئة أو 2.2 دولار، لتتداول عند 1927.55 دولارا للأوقية.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.39 بالمئة أو 7.5 دولارات، لتسجل 1930.60 دولارا للأوقية.

وساهم ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ مايو/ أيار 2020، في تهدئة ارتفاعات الذهب.

وارتفع مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.14 بالمئة عند 99.75 نقطة.

والذهب مخزن للقيمة، ويستخدم أداة تحوط من التضخم، وملاذا آمنا في وقت الأزمات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية والمالية.

الأناضول