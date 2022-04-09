ليبيا – اعتبر المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي أنه عندما تغيب الإرادة الوطنية ويحكم العملاء أوطانهم فإن تلاشيها وانهيارها أمر حتمي.

البيوضي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن ما يحاك في الأروقة الدولية مرعب وسيحول الحجر والبشر رهينة بيد المستعمر وأذنابه من الخونة والعملاء، وستتحول البلاد قريبا لكتلة من النار والرماد بفعل استكانة العملاء والخذلان من قبل أقلية مجرمة لا هم لها إلا افتراس الموارد ونهب البلاد والعباد.

وأضاف”قريباً سيطلبون أبناء الفقراء ليدافعوا عن أطماعهم وأوهامهم، فالقوى الإمبريالية ستدفع نحو موجة من العنف والمواجهات لتمرر أجندتها على الأرض وترسم حدود النفوذ والتبعية بحبر الدم الليبي، هناك مسؤولون عن الجريمة محددون كأفراد وكيانات وهم دون استثناء كل من تآمروا على حق الليبيين في اختيار ممثليهم عبر صناديق الإقتراع، من تيقنوا أن خسارتهم محققة، وأن التصويت العقابي سيقذفهم وراء البحر”.

ونوّه إلى أن كل الليبيين الطامحين لبلد آمن ومستقر باختلاف مشاربهم مطالبون بالتكاثف والوقوف في وجه العبث، وتوحيد جهودهم في اتجاه مبادرة وطنية (حقيقية) بعيداً عن المتآمرين وأذيال الأجنبي تقر فقط موعد نهائي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وخلال أشهر قصيرة وقبل فوات الأوان، فما ينسجه العملاء وأيتام السفارات الأجنبية كارثة سيدفع الفقراء ثمنها من أبنائهم وأموالهم.