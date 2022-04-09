اليمن – اتهم الجيش اليمني، جماعة الحوثي بارتكاب 108 خروقات في 6 محافظات للهدنة الأممية المعلنة من قبل الأمم المتحدة لمدة شهرين.

وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان مساء الجمعة: “تواصل مليشيا الحوثي الإيرانية، خروقاتها للهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة، لليوم السادس تواليا”.

وأضاف أن “المليشيات ارتكبت 108 خرقا للهدنة في اليوم السادس، في 6 محافظات هي تعز (جنوب غرب) وحجة والحديدة (غرب) ومأرب (وسط) والجوف والضالع (جنوب)”.

وأردف: “تنوعت الخروقات بين محاولات تسلل واستهداف مواقع الجيش بالمدفعية، والطائرات المسيرة، خصوصا في جبهات جنوب مأرب، ونشر قناصين، أمام مواقع الجيش”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جماعة الحوثي حول هذه الاتهامات.

والجمعة الماضية، أعلن المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبيرغ، عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، مع ترحيب سابق من التحالف العربي، والقوات الحكومية والحوثيين.​​​​​​​

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

الأناضول