روسيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أن قواتها دمرت مستودعا كبيرا للذخائر تابعا للجيش الأوكراني قرب بلدة نوفوموسكوفسك بمقاطعة دنيبروبتروفسك وسط أوكرانيا بصواريخ جوية عالية الدقة.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع الروسية أيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم السبت أنه تم تدمير طائرة أوكرانية من طراز “ميغ-29” ومروحية من طراز “مي-8” ومستودع للذخيرة الجوية في مطار ميرغورود العسكري في مقاطعة بولتافا.

وذكر المتحدث أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أربع طائرات بدون طيار أوكرانية في الجو، فيما استهدفت الطائرات الحربية الروسية وقوات الصواريخ 85 منشأة عسكرية في أوكرانيا خلال اليوم الماضي.

وبلغ إجمالي الأهداف الأوكرانية التي تم تدميرها منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 127 طائرة و98 مروحية، و425 طائرة بدون طيار، و031 2 دبابة ومدرعة أخرى، وراجمة صواريخ، و880 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 1932 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.

المصدر: الدفاع الروسية