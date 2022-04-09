ليبيا – قال أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي إن من يتصور أن ليبيا دولة مستقلة ويأمل أن تتكون سلطات وطنية قادرة على قيادة البلد هو واهم.

الزايدي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إلى أن ليبيا وضعت رسميا تحت الوصاية والوصي هو من يكون سلطات إدارة محلية.

وأضاف: “اليوم في ذكرى إحتلال العراق علينا ان نعي ان نموذج سلطة بريمر هو الآلية المتبعة في دول الربيع العربي ، رغم التهذيبات التي الحقت بها وتولى السفراء مهمة الحاكم العام الغير معلن! الدليل الماثل ان الأوصياء لم يسمحوا لمجلس النواب المنتخب طيلة ثمانية سنوات من تولي إدارة البلاد ولازالت سلطة التصرف الفعلية عند الأدوات التي فرضتها قوات الناتو”.

ونوّه إلى أن الدليل الآخر هو التدخل العسكرى العنيف من قبل الغرب لمنع الجيش من بسط سيطرته على التراب الوطني والدليل الأبرز الغاء الانتخابات بفعل مجهول ومنع حكومة فتحي باشاآغا من استلام مهامها، متسائلاً “فهل ننتظر المزيد لنتعرف على الواقع المرير؟”.

كما تابع قائلاً: “علينا ان نخرج من دائرة الأوهام وان نتوحد جميعا لخوض كفاح جماعي من أجل إستقلال القرار الليبي وتمكين الشعب من تقرير مصيره”.