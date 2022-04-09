الصاروخ المتهم ونظيره المهاجم و”العبارة المميزة”.. ماذا حصل في كراماتورسك؟

الصاروخ المتهم ونظيره المهاجم و”العبارة المميزة”.. ماذا حصل في كراماتورسك؟

أوكرانيا – قتل عشرات الأشخاص أمس الجمعة جراء هجوم صاروخي استهدف محطة القطارات في مدينة كراماتورسك شرق أوكرانيا، أثناء تجمع حشد من المدنيين الراغبين في مغادرة منطقة دونباس.

ووسط تبادل الاتهامات بين سلطات روسيا وأوكرانيا، نعرض عليكم بعض الحقائق عن الهجوم الدموي:

حصيلة الضحايا

أعلن رئيس الإدارة الأوكرانية لمقاطعة دونيتسك، بافل كيريلينكو، على قناته في “تيليغرام” أن حصيلة ضحايا الهجوم بلغت 52 قتيلا، منهم خمسة أطفال، بالإضافة إلى نحو 98 جريحا على الأقل.

من جانبها، لم تقدم سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية حصيلة محددة لضحايا الهجوم على محطة المدينة الخاضعة لسيطرة قوات حكومة كييف، مؤكدة أن الحديث يدور عن عشرات القتلى.

تبادل اتهامات

في أعقاب الهجوم، حملت السلطات الأوكرانية الجيش الروسي المسؤولية عنه.

وزعم مسؤولون أوكرانيون فور وقوع الحادث المأساوي أن القوات الروسية قصفت محطة كراماتورسك بصاروخ “إسكندر”، لكن سرعان ما تبين أن الصاروخ كان في الواقع من نوع “توتشكا أو”.

ورفضت وزارة الدفاع الروسية رفضا قاطعا الاتهامات الموجهة إليها من قبل الحكومة الأوكرانية، مشددة على أنها لم تنفذ أي عمليات استهداف في كراماتورسك أمس.

وأعلنت الوزارة أن القصف نفذ من قبل بطارية صاروخية للجيش الأوكراني منتشرة في محيط بلدة دوبروبوليه الواقعة على بعد 45 كلم جنوبي غربي كراماتورسك.

ورجحت الوزارة أن هدف الهجوم يكمن في “تقويض الخروج الجماعي للمدنيين من المدينة بغية استخدامهم كدروع بشرية، بينما أمر رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين بفتح تحقيق في الهجوم، واصفا إياه “استفزازا جديدا مدبرا من قبل القوميين الأوكرانيين”.

الصاروخ

وأكدت سلطات روسيا وأوكرانيا وجمهورية دونيتسك الشعبية على حد سواء أن القصف نفذ بصاروخ من نوع “توتشكا أو” (وليس “إسكندر” كما ادعى مسؤولون أوكرانيون أولا).

وتداولت السلطات الأوكرانية ووسائل إعلام لقطات تظهر حطام الصاروخ الذي استهدف المحطة، وكتب عليه باللغة الروسية “انتقاما للأطفال”.









ونفت روسيا وجمهورية دونيتسك في ظل هجوم أمس امتلاكها هذه الصواريخ في ترسانتها.

وكانت روسيا قد أعلنت في عام 2019 عن تخليها عن استخدام “توتشكا أو” واستبدال هذه الصواريخ بـ”إسكندر” في ترسانتها.

ولم تذكر نشرة “التوازن العسكري” (The Military Balance) السنوية الصادرة عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في عام 2022 روسيا ضمن قائمة الدول التي تستخدم “توتشكا أو”.

وتعد حكومة أوكرانيا من صاحب أكبر ترسانة لهذه الصواريخ في العالم، حيث كانت بحوزتها عام 2021 ما يصل 90 منصة إطلاق و800 صاروخ من هذا النوع، وفقا لـ”التوازن العسكري”.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية كييف بمحاولة تحميل موسكو المسؤولية عن الهجوم من خلال نشر فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي زعم أنها تظهر لحظة إطلاق القوات الروسية صواريخ “توتشكا”.

وشددت الوزارة على أن هذه اللقطات في الواقع تعود إلى مناورات “عزم الاتحاد” الروسية-البيلاروسية التي جرت في فبراير الماضي، حيث استخدمت هذه الصواريخ في الواقع، غير أنها كانت تابعة للجيش البيلاروسي وليس لروسيا.

وكانت روسيا وجمهورية دونيتسك قد اتهمتا الجيش الأوكراني باستخدام صاروخ “توتشكا أو” في الهجوم الذي أودى بأرواح أكثر من 20 شخصا وسط مدينة دونيتسك في 14 مارس.

المصدر: RT + وكالات