ليبيا – أكد السفير السابق حسن الصغير أن العمالة الاجنبية الوافدة شأنها شأن بقية من يقطنون هذه البقعة المسماة ليبيا، مشيراً إلى أنهم كغيرهم يستفيدون بطريقتهم من فراغ السلطة وغياب التطبيق للتشريعات النافذة.

الصفير أضاف في تدوين له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “لا تتغولوا عليهم ولا تضطهدوهم فهم حلقة ضعيفة وهشة ولا مأمن لها الا ما يمنحه لها الناس”.

واعتبر أنه يجب توجيه الدعوات والمناشدات وحتى التغول على الكيانات المتسلطة على ارزاق الشعب.

وتابع”عندما تنشئون سلطات حقيقية وفاعلة ومنضبطة حينها فقط سيمتثل الاجانب المقيمين بينكم بالضرورة وبالتبعية لانضباطكم”.