ليبيا – قال أستاذ العلوم السياسية يوسف الفارسي إن التقارير التي تتحدث عن ضغوط تركية على عبدالحميد الدبيبة ربما تكون صحيحة أو خاطئة، لكن في الوقت نفسه، تبدو أنقرة تسعى أكثر من أي وقت مضى للتقارب من فتحي باشاآعا، وعلاقات من مجلس النواب.

الفارسي وفي مداخلة له عبر برنامج “حصة المغاربية” الذي بث على قناة “الغد” وعند الحديث عن قدرة تركيا على إجبار رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبدالحمبد الدبيبة على التخلي عن منصبة، أكد أن ما يهم أنقرة هو البحث عن مصالحها واستثمارات شركاتها المتوقفة منذ سنوات.

ورأى الفارسي أن تركيا غير قادرة بنفسها على إلزام الدبيبة بالتنحي عن السلطة، مشيرة إلى وجود دول أخرى تقف وراء الدبيبة، وإن كانت أنقرة طرفًا قويًا، إلا أن هناك بلدانًا أقوى منها، في إشارة إلى بريطانيا التي تمثل عصب الاقتصاد الليبي.

وذكر الفارسي أن تركيا تعلم جيدًا أن حكومة الدبيبة هي إلى زوال، وأن وجودها مجرد مسألة وقت، كما أن الأمور ستؤول في الأخير إلى حكومة فتحي باشاآغا، ومن ثم تركيا تفكر في لغة المصالح وفقط.