ليبيا – شدد نائب مدير شبكة التغير المناخي على مستوى الوطن العربي سامي المبروك على ضرورة انفتاح الدولة الليبية على حوكمة رشيدة للمياه، وذلك بسن قوانين وتشريعات تمنع هدر الثروة المائية، إضافة إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية على مستوى استغلال الأحواض المائية المشتركة.

المبورك وفي تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية” قال: إنه على السلطات المعنية أن تتجه إلى وضع ضريبة على المؤسسات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل المصانع والمزارع التي تتغذي على الوصلات غير الشرعية، بالإضافة إلى فرض رسوم على استهلاك المواطنين للمياه، مثلما هو الحال في الدول الأخرى فمن غير المعقول أن تكون ليبيا هي الدولة الوحيدة التي لا تدفع فيها فواتير استهلاك المياه.

ورأى المتحدث أن الحل الآخر يكمن في البحث عن مصادر مائية أخرى، مثل تحلية مياه البحر وبناء سدود لتخزين مياه الأمطار، سيما في ظل تدهور حالة الأحواض المائية الجوفية التي تأثرت بحفر الآبار الارتوازية وبالنشاطات الصناعية خاصة البترولية منها.

وأضاف أن تحلية المياه تبقى حلًا مؤقتًا؛ لأنها لا تعوض جودة المياه الطبيعية باعتبار أن الشريط الساحلي الليبي ملوث بنسبة 90% جراء انتشار كوكتيل معقد من المواد الصناعية ومخلفات البواخر غير القابلة للتحلل والتي ترمى في البحر؛ لذلك لا يمكن أن تكون حلًا جذريًا لسد خانة الفقر المائي في ليبيا.