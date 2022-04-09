ليبيا – كشفت السفارة الأمريكية لدى ليبيا على ما دار بين السفير نورلاند ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مكالمة هاتفية يوم أمس الجمعة، مبينةً بأن الطرفان ناقشا تطورات الوضع السياسي الحالي وآفاق استعادة الزخم نحو الانتخابات.

نورلاند قال بحسب السفارة الأمريكية:” نحن نعمل مع الجهات الفاعلة الرئيسية من جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار، بدءًا من الجهود المبذولة لضمان عدم استخدام ثروة ليبيا النفطية الهائلة لأغراض سياسية حزبية، بل لتلبية الاحتياجات الأكثر أهمية للشعب”.

وأكد نورلاند على دعم بلاده لجهود ” القادة ” بمن فيهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للاتفاق على آلية بقيادة ليبية لتسهيل ومراقبة هذه النفقات.

وبشأن مشكلة السلطة التنفيذية ووجود حكومتين بقيادة كل من الدبيبة وباشاآغا قال :” وبينما تتكشف نهاية المأزق الذي آلت إليه السلطة التنفيذية، نود أن نوضّح أنه بالنسبة للولايات المتحدة، فإنّ القضية الأكثر أهمية في هذا الوقت هي الحاجة إلى إجماع سياسي كافٍ وقبول ومصداقية لدى كتلة حرجة من الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد من أجل قيادة البلاد إلى الانتخابات”.

وأضاف :” ومع اقتراب نهاية المرحلة التمهيدية لملتقى الحوار السياسي الليبي لحلّ شامل في يونيو، بات من المهم أكثر من أي وقت مضى تنظيم انتخابات يمكن أن تنقل ليبيا إلى ما بعد الحلقة اللامتناهية من الحكومات الانتقالية”.

واختتم بالقول :” لقد حفّزت رئيس مجلس النواب على مواصلة تقديم كل الدعم اللازم لإنشاء أساس دستوري وقانوني لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن بالتزامن مع العملية التي تيسرها الأمم المتحدة”.