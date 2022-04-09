ليبيا – تلقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أمس الجمعة، مكالمة هاتفية، من سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، حيث تم بحث تطورات العملية السياسية في ليبيا.

المستشار صالح أكد خلال المكالمة الهاتفية، على عدم قبوله التدخل في قرارات مجلس النواب وأن القرار سيكون ليبي ليبي دون إملاءات خارجية.

وشدد بأن مجلس النواب سيكون داعماً للمسار الدستوري وفقاً للتعديل الدستوري الثاني عشر.

ومن جانبه، أكد السفير أن بلاده تحترم ارادة الليبيين، مثمناً جهود رئيس مجلس النواب الساعية لاستقرار البلاد.