الرباط – دعت وزارة النقل المغربية شركات النقل البحري العاملة ضمن خطوط موانئ شمال البلاد، إلى استئناف أنشطتها التجارية، التي تربطها بالموانئ الإسبانية.

جاء ذلك في مراسلة لمديرية الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل المغربية، صادرة الجمعة، اطلع عليها مراسل الأناضول.

ودعت الوزارة، شركات النقل البحري في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والناظور والحسيمة، إلى مباشرة أنشطتها التجارية المتعلقة برحلات المسافرين.

والخميس، أعلن المغرب وإسبانيا، في بيان مشترك للبلدين، إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين، كما اتفقا على إطلاق الاستعدادات لعملية “مرحبا” الخاصة بعودة المغاربة المقيمين بالخارج.

واندلعت أزمة بين البلدين، حين استقبلت مدريد في أبريل/نيسان 2021 زعيم جبهة “البوليساريو” إبراهيم غالي بـ”هوية مزيفة” ودون إخطار الرباط، وهو ما اعتبرته الأخيرة “طعنة في الظهر”.

وفي مارس/ آذار الماضي، عاد الدفء للعلاقات، بعد إعلان إسبانيا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية لتسوية النزاع في إقليم الصحراء.

الأناضول