اليمن – أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الجديد رشاد العليمي، أن المجلس يعتزم العمل على إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 8 سنوات في اليمن.

ووجه في أول كلمة متلفزة له، الشكر لـ”داعمي حكومته المعترف بها دوليا لاسيما السعودية والإمارات، الذين يساعدون القوات الحكومية اليمنية في محاربة الحوثيين”.

وتأتي كلمة العليمي في حين يتبادل الجانبان الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية قبل أسبوع مع بدء شهر رمضان.

وأعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تنحيه عن السلطة أمس الخميس، ونقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي الجديد بقيادة العليمي.

وقال هادي إن “المجلس الجديد هو مجلس سلام، لكنه أيضا مجلس دفاع وقوة”.

المصدر: “أ ف ب”