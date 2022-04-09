بالصور.. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى

بالصور.. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى

القدس – أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم القيود الإسرائيلية التي حالت دون وصول من أعمارهم أقل من 40 عاما إلى المسجد.

وشهدت شوارع مدينة القدس اكتظاظا كبيرا لاسيما في البلدة القديمة وأزقتها وفي الطرقات المؤدية إلى الحرم القدسي وسط انتشار أمني كبير للقوات الإسرائيلية.

وفي ظل الاكتظاظ الكبير، أغلقت الشرطة الإسرائيلية الشوارع المحاذية للبلدة القديمة ونصبت السواتر الحديدية والحواجز المتنقلة ومنعت مرور المركبات باستثناء حافلات خاصة تقل المصلين عند نقاط محددة.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية أعلنت عن تسهيلات للفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية تتعلق بالسماح لهم بالدخول إلى القدس والصلاة في المسجد الأقصى يوم الجمعة، معلنة أنه لا قيود على دخول النساء والأطفال دون الـ12 عاما والرجال ممن تزيد أعمارهم على أربعين عاما.

المصدر: وكالات