بيانات تظهر ارتفاع واردات السعودية.. أي الدول تصدرت قائمة البلدان الموردة للمملكة؟

بيانات تظهر ارتفاع واردات السعودية.. أي الدول تصدرت قائمة البلدان الموردة للمملكة؟

السعودية – ارتفعت واردات المملكة العربية السعودية من السلع خلال شهر يناير الماضي إلى نحو 51.8 مليار ريال (حوالي 13.81 مليار دولار) بارتفاع قدره 8% مقارنة بشهر يناير من عام 2021.

وأظهرت بيانات “الهيئة العامة للإحصاء” أن واردات السعودية تراجعت من السلع مقارنة بشهر ديسمبر بنحو 2.5 مليار ريال وبنسبة 5%.

ويعود ارتفاع واردات المملكة خلال شهر يناير 2022 إلى ارتفاع وارداتها من “آلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية، وأجزائها” بقيمة 2.3 مليار ريال وبنسبة 25%، وارتفاع وارداتها من “منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها” بقيمة 1.35 مليار ريال وبنسبة 32%، إضافة إلى ارتفاع أقسام أخرى.

وتصدرت الصين قائمة الدول الموردة للسعودية بنحو 12.4 مليار ريال وبنسبة 24% من إجمالي قيمة الواردات خلال شهر يناير 2022.

وجاءت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات في المركزين الثاني والثالث بحصة 10% و5%.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: الإخبارية