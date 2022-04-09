إسطنبول – بلغت عائدات تركيا من صادرات السفن واليخوت 278 مليونا و83 ألف دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات أحصتها الأناضول من مجلس المصدرين الأتراك، فإن صادرات القطاع حققت نمواً بنسبة 31.8 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

ووصلت السفن واليخوت التركية خلال هذه الفترة إلى أسواق 105 دول.

وبهذا يكون القطاع قد استحوذ على 0.5 بالمئة من إجمالي الصادرات التركية.

وعلى صعيد الدول المستوردة، حلّت النروج في المركز الأول بواقع 53 مليونا و397 ألف دولار، تلتها باكستان بـ 33 مليونا و917 ألف دولار ثم الكويت بـ 27 مليونا و115 ألف دولار.

الأناضول