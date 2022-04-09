فلسطين – استشهد، السبت، شاب فلسطيني وأصيب 13 آخرون، برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن شابا استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين.

وأوضحت أن الشاب وصل مستشفى جنين الحكومي مصابا بالرصاص الحي في الرأس والصدر.

وأضافت وزارة الصحة أن 13 فلسطينيين، أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، إثر اقتحام مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وذكرت أن الإصابات وصلت المستشفيات بينها إصابتان بالبطن وتجرى لهما عمليات حتى الساعة، فيما وصفت بقية الإصابات بأنها مستقرة.

ولفتت إلى أن من بين المصابين فتاة تبلغ من العمر 19 عاما، أصيبت برصاصة في البطن.

من جانبها، قالت مصادر محلية فلسطينية، لوكالة الأناضول، إن الشهيد يدعى أحمد السعدي.

**اقتحام واشتباك

وصباح السبت، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، وحاصرت منزلا.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية، اقتحمت مخيم جنين برفقة جرافة، وحاصرت منزل عائلة رعد حازم، منفذ عملية إطلاق نار في مدينة تل أبيب، الخميس.

وأوضح الشهود، أن القوة تطالب العائلة بتسليم نفسها، والخروج من المنزل، وأن عددا من قناصة الجيش الإسرائيلي ينتشرون في عدة أحياء من المخيم حتى اللحظة.​​​​​​​

في السياق، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين لاحتجاز أقارب رعد حازم منفذ هجوم شارع ديزنغوف بتل أبيب لاستجوابهم.

وأضافت أن فتحي حازم والد رعد رفض تسليم نفسه للقوات الإسرائيلية التي حاصرت منزل العائلة في وضح النهار.

وبحسب الصحيفة، فإن القوات الإسرائيلية تعرضت لدى اقتحامها المخيم عبر مدينة جنين، إلى كمائن إطلاق نار وعبوات ناسفة، وردت على مصادر النيران.

وأسفرت المواجهات عن استشهاد الفلسطيني أحمد السعدي من “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وفق المصدر ذاته.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان اطلعت عليه الأناضول إنه نفذ صباح السبت عملية في مخيم جنين بالاشتراك مع قوات حرس الحدود التابعة للشرطة.

وأضاف: “خلال العملية أطلق الجنود النار على مسلحين يعرضون القوات للخطر”.

وتابع أنه لم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية خلال المواجهات، مضيفا: “كما تم الاستيلاء على سلاح M16 استخدم لإطلاق النار على قواتنا”.

ومساء الخميس، نفذ الشاب الفلسطيني رعد حازم (27 عاما) من شمال الضفة، عملية إطلاق نار وسط تل أبيب أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 10 آخرين، قبل أن تتمكن الشرطة الإسرائيلية من قتله.

ورعد من سكان مخيم جنين، و”ليس لديه سوابق أمنية كما أنه لا ينتمي إلى أي تنظيم”، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.​​​​​​​

وعادة ما يقوم الجيش الإسرائيلي باعتقال عائلة المنفذ، وهدم منزله، كإجراء عقابي.

الأناضول