ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا إن المجلس في طرابلس شكل لجنة انخرطت في الاجتماعات التي احتضنتها تونس ورفض البرلمان الدعوة الأممية.

كرموس أشار في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى أن لجنة مجلس الدولة مهامها صياغة قاعدة دستورية لغرض إجراء انتخابات برلمانية فقط، بينما شكل مجلس النواب مؤخراً تنفيذاً للتعديل الدستوري الثاني عشر، والذي ينص على تعديل مواد الخلاف بمشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية.

وأضاف”هذا اختلاف حقيقي بين التوجهين، وربما يكون سبباً في مقاطعة مجلس الدولة لاجتماعات مصر”.

وأوضح أن المستشارة الأممية لو أرادت الوصول إلى توافق لكانت دعوتها الموجهة تنفيذاً للتعديل الدستوري الثاني عشر، لكنها تجاهلت توافقات النواب والدولة وعرضت طرحاً جديداً لن يقبله مجلس النواب، بدليل قرار تشكيل لجنته الذي أسسه على التعديل الدستوري الثاني عشر، وفق قوله.

كما تابع:”مشاركة مجلس الدولة في اجتماعات مصر تنفيذاً لقرار مجلس النواب فإنه سيكون في تناقض وحرج كبير، لأن الغرض من تشكيل لجنة مجلس الدولة يختلف تماماً عما يريده مجلس النواب”.