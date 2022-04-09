ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا الاشتباكات التي وقعت في العاصمة طرابلس مؤخرا، هي صراع نفوذ، من أجل الحفاظ على المواقع، وليس لها أي علاقة بالخلاف السياسي الحاصل في العاصمة.

كرموس وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أضاف أن الاشتباكات أصبحت اعتيادية في ظل غياب الدولة، والانقسام الحاصل في البلاد.

وبشأن إمكانية إجراء انتخابات خلال العام الجاري بحسب ما تتحدث عنه البعثة الأممية وبعض الدول الغربية، استبعد كرموس إجراء أي انتخابات دون توافق بين مجلسي النواب والدولة، وكذلك في ظل وجود حكومة الوحدة الوطنية،لافتا إلى صعوبة الخطوة خلال العام الجاري في أقل تقدير