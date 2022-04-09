لحظة بلحظة.. اليوم الـ45 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

لحظة بلحظة.. اليوم الـ45 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي لليوم الـ45 ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية تنفيذا لمهام عمليته الخاصة في أوكرانيا، رغم مضي الغرب قدما في فرض عقوبات على موسكو وإمداد كييف بالأسلحة.

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المرصد : RT