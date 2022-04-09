 لحظة بلحظة.. اليوم الـ45 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا – صحيفة المرصد الليبية
Search
آخر الاخبار
Home

أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي لليوم الـ45 ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية تنفيذا لمهام عمليته الخاصة في أوكرانيا، رغم مضي الغرب قدما في فرض عقوبات على موسكو وإمداد كييف بالأسلحة.

ميدانيا

  • الصاروخ المتهم ونظيره المهاجم و”العبارة المميزة”.. ماذا حصل في كراماتورسك؟
  • لا مجال للاختباء.. طائرة مسيرة تكشف موقع دبابة أوكرانية وأخرى تقصفه
  • الدفاع الروسية:  تدمير مستودع كبير للذخائر للقوات المسلحة الأوكرانية في محيط بلدة نوفوموسكوفسك بمحافظة دنيبروبتروفسك بصواريخ جوية  عالية الدقة
  • الدفاع الروسية : تدمير طائرة اوكرانية من طراز ميغ 29 وحوامة من طراز مي 8 و مستودع للذخيرة الجوية في مطار ميرغورود العسكري في محافظة  بولتافا
  • “بوران” الروسية في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
  • طائرات هجومية روسية تدمر محطة رادار ومنظومة صاروخية أوكرانية
  • ماريوبول.. تقدم القوات وإجلاء مدنيين على المدرعات
  • بالفيديو.. المساعدات الروسية تصل مدينة إزيوم بمقاطعة خاركوف الأوكرانية
  • اقتربت ساعة تحرير المدينة بالكامل.. أولى اللقطات من ميناء ماريوبول المحرر
  • الدفاع الروسية: النازيون فخخوا مخازن للمواد الكيميائية السامة ويخططون لتفجيرها شرق أوكرانيا
  • موسكو: اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تستجيب لنداءات روسيا لتبادل الأسرى
  • روسيا تتبرع لأوكرانيا بسفينة إنقاذ

……………………………………………….

ردود الفعل

  • زيلينسكي: مسؤول أوروبي بارز طلب منا إثبات عدم ضلوعنا في أحداث بوتشا
  • موسكو تدين قرار لاتفيا إعلان الـ9 من مايو “يوما لضحايا العدوان الروسي”
  • موسكو: أوروبا تشارف على استنفاد قدراتها في فرض العقوبات
  • موسكو: أوروبا تشارف على استنفاد قدراتها في فرض العقوبات
  • رئيس البرلمان الجورجي يرفض دعوة كييف لزيارة بوتشا
  • موسكو: اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تستجيب لنداءات روسيا لتبادل الأسرى
  • واشنطن لا تتوقع استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي
  • “البنتاغون”: الولايات المتحدة تتمنى هزيمة روسيا في أوكرانيا
  • البنتاغون: نسعى لتجنب التوتر مع روسيا
  • بايدن يوقع على تشريع إنهاء استيراد النفط الروسي وتعليق العلاقات التجارية مع موسكو ومينسك
  • لماذا لم تصوت مصر على قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان؟
  • إسكتلندا.. رئيس مجلس إدنبرة يطالب بسحب القنصل الروسي من المدينة
  • مادورو: الغرب يريد تقسيم روسيا
  • بيل كلينتون: عرضت على بوتين ويلتسين انضمام روسيا إلى “الناتو”
  • بعد امتناع جنوب إفريقيا عن التصويت ضد روسيا في الأمم المتحدة.. بايدن يتصل برئيسها
  • وزير الخارجية الصيني لنظيره الصربي: بكين مستعدة لمواجهة عودة الغرب لفكر الحرب الباردة

المرصد : RT