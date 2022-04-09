ليبيا – رأى المحلل الأمريكي المتخصص في الشأن الأفريقي جيمس هول أن الجزائر وأنجولا وغينيا الاستوائية وليبيا، ستستفيد من الحظر المفروض على النفط الروسي، بزيادة الكميات الموردة إلى دول أوروبا، لكن لن تستيطع تعويضها بشكل كامل.

هول وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” الجمعة، أفاد أن تحقيق تلك التطلعات يعتمد على الاكتشافات النفطية والبترولية الجديدة في كل من الدول الثلاث، وهذا الأمر يتطلب ضخ استثمارات ضخمة لن تقدر عليه هذه الدول، ولا يمكن لتلك الدول أن تتحول إلى روسيا جديدة فى تصدير الغاز بين عشية وضحاها.

وأوضح المحلل الأمريكي أن الاستغناء عن روسيا سيضاعف أسعار الغاز، وبالتالي ترتفع جميع المنتجات التي تعتمد عليه في عملية التصنيع، ويعقبه تراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام لإيطاليا.