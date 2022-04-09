أوكرانيا – اتهم فاديم توكار رئيس بلدية بلدية مكاريف الأوكرانية القوات الروسية بقتل 132 مدنيا في منطقته الواقعة بإقليم كييف.

وقال توكار في تصريح لتلفزيون البرلمان الأوكراني، في وقت متأخر الجمعة، إن المسؤولين المحليين جمعوا الجثث التي قال إن أصحابها قتلوا برصاص القوات الروسية.

وأضاف أن القوات الروسية قتلت 132 مدنيا في مكاريف، بحسب ما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وأوضح توكار أن جميع البنى التحتية في مكاريف تقريبا قد دمرت كما تم تدمير مستشفى وقصف مجمعات سكنية ومبان أخرى.

وتابع المسؤول المحلي أن بلدته بدون كهرباء ولا ماء ولا غاز منذ أكثر من شهر، مضيفا: “ليس لدينا حتى سلع أساسية في المنزل”.

وقال توكار إن مكاريف تعرضت “لكارثة طبية” بعد إجلاء جميع الأطباء منها.

ولفت إلى أن البلدة قبل العملية العسكرية الروسية كان يسكنها 15 ألف شخص، فيما يعيش فيها الآن أقل من 1000 شخص.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الروسي بخصوص تصريحات المسؤول الأوكراني، كما لم يتسن التأكد من الرواية الأوكرانية من مصادر مستقلة.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

الأناضول