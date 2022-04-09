معدن يدخل في صناعات متعددة عند أعلى مستوى في أسابيع

معدن يدخل في صناعات متعددة عند أعلى مستوى في أسابيع

روسيا – ارتفع سعر أونصة معدن البالاديوم، امس بنحو 9% وبلغ سعر المعدن مستوى 2439 دولارا للأونصة، وذلك للمرة الأولى منذ 25 فبراير 2022.

وصعد المعدن خلال جلسة التداول في بورصة Comex إلى أعلى مستوى منذ 25 فبراير الماضي، وبحلول الساعة 16:04 بتوقيت موسكو، صعد بنسبة 9.71% إلى 2439 دولار للأونصة.

ويعد استخدام البالاديوم أساسيا في العديد من الصناعات، إذ يمكن استخدامه في صناعة الإلكترونيات، كما يستخدم في طب الأسنان وفي الطب عموما.

كما يمكن استخدام البالاديوم أيضا في معالجة المياه الجوفية، تنقية الهيدروجين، وصناعة المجوهرات، بالإضافة إلى استخدامه بشكل كبير في صناعة المحولات المحفزة.

وتعد روسيا أكبر منتج في العالم لهذا المعدن، وتعتبر الشركة الروسية “نوريلسك نيكل” أكبر منتج للبلاديوم في العالم، إذ تنتج 39% من حجم الإنتاج العالمي منه.

المصدر: RT + تاس