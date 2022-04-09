بيروت – بحث رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف “مواضيع ملحة”.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة اللبنانية، نقلا عن الخارجية الروسية، إن الأخيرة “أصدرت بيانا أعلنت فيه عن حصول اتصال هاتفي بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي”.

وأشار البيان، إلى أن “الطرفين بحثا خلال المكالمة مجموعة مواضيع مُلحّة بروحية علاقات الصداقة التقليدية الروسية اللبنانية، بما فيها دعم الحوار السياسي المتواصل في القضايا الدولية والشرق أوسطية المهمة للطرفين”، وفق المصدر ذاته.

وهذا الاتصال هو الأول من نوعه بعد موقف الخارجية اللبنانية من الهجوم الروسي على أوكرانيا، حيث أدانت بيروت ما اعتبرته حينها “اجتياح” الأراضي الأوكرانية، ودعت روسيا إلى “وقف العمليات العسكرية فورا وسحب قواتها، والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض”.

في المقابل، انتقدت السفارة الروسية في بيروت الموقف اللبناني معتبرة أنه “أثار دهشتنا (..) وخالف سياسة النأي بالنفس”، فيما قال السفير الروسي، ألكسندر روداكوف، إن “موقف بيروت لا يراعي العلاقات الودية التاريخية بين البلدين”.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، شرعت روسيا بعملية عسكرية في أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو.

الأناضول