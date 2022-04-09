المغرب – نفذت وحدات من جيش الصحراوي هجمات مركزة استهدفت تخندقات القوات المغربية.

وقال بلاغ عسكري صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية إن واحدت من الجيش استهدفت امس الجمعة القوات المغربية بقصف مركز في منطقة أودي الظمران قطاع المحبس ومنطقة لعكد قطاع المحبس.

وأشار البيان إلى أن مفارز متقدمة من الجيش كانت قد ركزت هجماتها الخميس مستهدفة القوات المغربية بقطاعي المحبس وأم ادريكة.

وذكر أن الهجمات تتوالى مستهدفة معاقل القوات المغربية، قائلة إنها تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول الجدار العازل.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية