فرنسا – بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، امس تطورات الأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك في لقاء بالعاصمة باريس، في إطار زيارة غير محددة المدة يجريها ابن زايد إلى فرنسا، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”.

واستعرض الوزيران، حسب المصدر، “المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات الجارية في أوكرانيا”.

وناقشا “أهمية تكثيف الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، وتعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية في أوكرانيا وتلبية احتياجات المدنيين المتضررين في البلاد”، دون مزيد من التفاصيل.

في 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.

الأناضول