وزير الخارجية الفنلندي يشدد على ضرورة إعادة روائع المتاحف الروسية إلى الوطن

وزير الخارجية الفنلندي يشدد على ضرورة إعادة روائع المتاحف الروسية إلى الوطن

فنلندا – يعوّل وزير الخارجية الفنلندي على حل مشكلة روائع المتاحف الروسية التي احتجزتها الجمارك الفنلندية عند عودتها إلى روسيا

وشدد على ضرورة إرجاعها إلى وطنها. أفادت بذلك شركة Yle الفنلندية التلفزيونية.

وقال إن العقوبات اتخذت سريعا ولم يكن من الممكن الأخذ في الاعتبار كل الجوانب المتعلقلة بعرضها القانوني خارج روسيا وأعرب عن أمله بأن تحل تلك المشكلة.

وأوضح قائلا” إن فنلندا لا تمل مبررات لاحتجاز أية تحف فنية أو حفظها في مستودعاتها حيث يجب مراعاة ظروف درجة الحرارة والرطوبة. وبالطبع يجب إعادتها إلى متاحف تمتلكها”.

يذكر أن سفير فنلندا في موسكو، أنتي هلانتيريا، تم استدعاؤه الخميس 7 أبريل إلى وزارة الخارجية الفنلندية التي أعربت له عن احتجاجها بشأن احتجاز روائع المتاحف الروسية التي تم نقلها إلى روسيا مرورا بفنلندا بعد عرضها في إيطاليا واليابان بكفالة سلامتها وإعادتها إلى روسيا. وبرر الجانب الفنلندي خطوتها بعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

وأعادت وزارة الثقافة الروسية إلى الأذهان أن التحف المحتجزة تعد جزءا من مجموعات الفن في متاحف “الإرميتاج”، “تسارسكوي سيلو”، غاتشينا”، “بافلوفسك” من بطرسبورغ ومتحف “تريتياكوف”، متحف الشرق، متحف “بوشكين” للفنون الجميلة من موسكو.

المصدر: تاس