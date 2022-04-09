إسبانيا – أعلن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، قائمة فريقه لمباراة ليفانتي المقررة، مساء غد الأحد، على ملعب “سيوتات دي فالنسيا”، ضمن الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت اختيارات تشافي غياب كل من: “جيرارد بيكيه – سيرجي روبيرتو – صامويل أومتيتي – ممفيس ديباي – أنسو فاتي”.

وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كالآتي:

“تير شتيغن – رونالد أراوخو – سيرجيو بوسكيتس – ريكي بويج – عثمان ديمبلي – داني ألفيس – أداما تراوري – مارتن برايثوايت – نيتو – نيكو – لينجليت – بيدري – لوك دي يونغ – جوردي ألبا – فيران توريس – فرينكي دي يونغ – أوسكار مينجويزا – إريك غارسيا – بيير إيميريك أوباميانغ – كارفيك – جافي”.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا بـ57 نقطة، بينما ليفانتي في الترتيب الـ19 بـ22 نقطة.

المصدر: twitter/FCBarcelona