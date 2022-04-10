مصر – تحدثت الدكتورة رولا عواد بزادوغ أخصائية الهندسة البشرية عن الاستراتيجيات التي يجب أن يتبعها المواطن العربي في ظل الغلاء الكبير في الأسعار خلال شهر رمضان.

بزادوغ قالت : لا بد لكل شخص أن يعيد التفكير ويعيد ترتيب أولوياته حتى لا تأخذ الأمور الاستهلاكية أكثر من نصف راتبه أو حتى ثلث راتبه مما سينعكس عليه سلبيا ونفسيا.

بزادوغ أضافت “يجب أن يتبع الفرد ما يعرف بالاقتصاد التشاركي وهو إذا أصبح يريد شيئا ممكن بدل شرائه تأجيره أو استعارته من أحد الأصدقاء.

محاولة إنتاج سلعة أساسية من المنزل بدلا من الشراء

وأيضا الابتعاد عن شراء أي غرض بهدف إبهار المحيطين بنا البعد كل البعد عن المظاهر”.

المصدر : RT