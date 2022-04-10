ليبيا – أكدت إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال إحباط تهريب مهاجرين غير شرعيين في مدينة الخمس.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أوضح أن عملية الإحباط تمت بعد التحري وجمع المعلومات؛ إذ تم إلقاء القبض على 27 مهاجرًا غير شرعي من اليمن ومصر وسوريا وغامبيا كانت وجهتهم إلى دول أوروبية منها إيطاليا وألمانيا.

وتابع البيان: إن الإدارة ألقت القبض أيضًا على المهربين والمسؤولين عن التهريب وعددهم 3 ليبيين اتضح أنهم متهمون بعدة قضايا سابقة تخص الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن ضبط جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية “ثريا” وآخر لتحديد الاتجاهات في عمق البحر الأبيض المتوسط “جي بي أس”.

وأضاف البيان: إن عملية الضبط تضمنت أطواق نجاة وقارب مطاطي لممارسة أعمال الهجرة غير الشرعية. مشيرًا في سياق ذي صلة إلى قيام الإدارة بإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة والجهات ذات العلاقة بهدف استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.