الأردن – أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني نقل شخص تعرض لإصابة عمل على الطريق الصحراوي عبر خدمة الإسعاف الجوي الأردني من مستشفى الأمير هاشم في العقبة إلى المدينة الطبية في عمان.

وقالت المؤسسة، في بيان صحفي، إنه “بعد ذلك جرى نقل المصاب بسيارة إسعاف إلى المستشفى الإسلامي”.

وأضافت: “المصاب يعمل لدى إحدى الشركات الأردنية المشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي، وكان قد تعرض لحادث عمل أثناء قيامه بصيانة مركبة معطلة على الطريق الصحراوي بالقرب من محافظة معان مما نتج عنه إصابته بكسور متعددة في أماكن مختلفة في الجسم وتم نقله من قبل كوادر الدفاع المدني من مكان الحادث إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في محافظة العقبة”.

وأوضحت، أن “خدمة الإسعاف الجوي تعتبر من الخدمات الحديثة التي دخلت حيز التنفيذ بالشراكة مع مركز الإسعاف الجوي الأردني والتي تتضمن نقل المؤمن عليهم الذين يتعرضون إلى إصابات عمل وتستدعي حالتهم إسعافهم بشكل عاجل من أماكن العمل أو على حوادث الطرقات إلى أقرب مستشفى من المستشفيات المشمولة بالشبكة الطبية للمؤسسة أو نقلهم من مستشفى إلى آخر”.

وأكدت في البيان على “ضرورة أن يقوم ضابط ارتباط المنشأة بالاتصال على مركز القيادة والسيطرة للأمن العام لنقل المؤمن عليه المصاب الذي تتطلب حالته النقل من خلال مروحية مجهزة طبيا لأقرب جهة طبية علاجية”.

المصدر: “المملكة”