ليبيا – قال عضو مجلس النواب ميلاد الأسود إن تدخل المستشارة الأممية ستيفاني وليامز ومحاولة التوجيه وفق رؤيتها حكم على عمل لجنة تعديل الدستور بالفشل قبل أن تبدأ، لأنه ببساطة لا ينطلق من أساس واحد.

الأسود وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أضاف: “الأولى بالمستشارة دعم ما اتفق عليه المجلسان وعدم الخوض في مسارات جديدة”.

ولفت إلى أن دور البعثة يتمثل في الدعم فقط، لا في وضع الأطر المحددة لدولة ذات سيادة، داعيًا لضرورة الحوار المباشر دون التدخل الخارجي الذي لن يحل الأزمة.

ورأى أن دخول الحكومة الجديدة يمكنه حل الأزمة، خاصة بعد تجاوز منتصف الطريق نحو الانتخابات، عبر تنفيذ التعديل الدستوري.

وأشار إلى أن عبد الحميد الدبيبة لن يسلم الحكم بسهولة وأن ما يحملونه من شعارات هدفها بقائهم فقط لعلمهم بعدم واقعية التنفيذ.

وتابع الأسود حديثه: “نحن أمام مسار دستوري واضح بشأن التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري الذي تضمن تعديل مسودة مشروع الدستور التي أنتجتها الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستوري”.

وأردف: “أن اللجنة ستعمل في المقام الأول على مراجعة المواد الخلافية في المشروع مع المجلس الأعلى للدولة”.

وأشار إلى أن ما يتضح في الأفق أن مجلس الدولة لا يريد الحلول التوافقية، وأنه لن يتفق مع لجنة البرلمان على تعديل مسودة مشروع الدستور الذي يتضمن العديد من المواد التي هي بحاجة للتعديل.

ورأى أن ما يبحث عنه مجلس الدولة هو الاستفتاء على مشروع الدستور كما هو، أو إعداد قاعدة دستورية جديدة لإجراء الانتخابات، وأن المسارين يرفضهما البرلمان.

وشدد على أن رئاسة مجلس الدولة لديها توجهها الذي يتعارض نسبة كبيرة من أعضاء المجلس، فيما تتعلق الآمال بموقف جاد من أعضاء الدولة يعلنون فيه موقفًا من المشهد.