الولايات المتحدة – بلغت التونسية أنس جابر المصنفة عاشرة عالميا نهائي دورة تشارلستون الأمريكية للتنس، عقب فوزها الصعب السبت على الأمريكية أماندا أنيسيموفا 2-6 و6-1 و6-4.

وستلاقي جابر المصنفة رابعة في الدورة في النهائي السويسرية بليندا بنتشيتش العاشرة والفائزة على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا 6-4 و6-3.

وكانت المواجهة الأولى بين جابر البالغة 27 عاما وأنيسيموفا المصنفة 47 عالميا التي أقصت المصنفة أولى البيلاروسية أرينا سابالينكا في الدورة الحالية.

وقالت جابر التي حسمت المباراة في ساعة و46 دقيقة: “لسبب ما، أحب اللعب على هذه الأرضية الترابية. من الممتع دوما اللعب هنا. الناس تملك طاقة كبيرة”.

وفي الموسم الماضي، احتضنت تشارلستون دورتين على التوالي، الأولى كانت من دورات الـ500 وانتهى فيها مشوار جابر عند نصف النهائي على يد المونتينيغرية دانكا كوفينيتش، والثانية من دورات الـ250 بعدها بأسبوع ووصلت فيها التونسية إلى النهائي بعدما ثأرت من كوفينيتش في دور الأربعة قبل أن تخسر أمام الأسترالية أسترا شارما بعدما كانت متقدمة بمجموعة.

وما زالت التونسية تبحث عن لقبها الأول، بعد الذي توجت به في دورة برمنغهام الإنجليزية على العشب العام الماضي على حساب الروسية داريا كاساتكينا.

المصدر: “أ ف ب”