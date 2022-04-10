بيت لحم – أطلق الجيش الإسرائيلي، الأحد، النار على سيدة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن قوة إسرائيلية أطلقت النار على سيدة فلسطينية عند مدخل بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم.

وأوضح الشهود، أن السيدة أصيبت بشكل مباشر.

وبين الشهود، أن عشرات المواطنين وصلوا للموقع ونجحوا في تخليص السيدة من الجيش الإسرائيلي ونقلها للمستشفى.

بدورها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن “سيدة في العقد الرابع من عمرها وصلت المستشفى الحكومي في بيت لحم، مصابة برصاص الجيش الإسرائيلي”.

وأوضحت أن السيدة أصيبت في الفخذ، وحالتها بين متوسطة وخطيرة.

ولم يعرف بعد مزيد من التفاصيل.​​​​​​​