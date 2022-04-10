مصر – أصدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري قرارا بتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وتضمن القرار أن يكون الحد الأدنى للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8700 جنيه، والدرجة العالية أو ما يعادلها 6300 جنيه، ودرجة مدير عام بـ5100 جنيه شهريا، والدرجة الأولى 4500 جنيه فى الشهر.

والدرجة الثانية 3900 جنيه فى الشهر والدرجة الثالثة 3420 جنيها فى الشهر والدرجة الرابعة 3180 جنيها فى الشهر والدرجة الخامسة 2940 جنيها فى الشهر والدرجة السادسة 2700 جنيه فى الشهر.

وتضمن القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية أنه “لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي والحافز الإضافي وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية”.

المصدر: اليوم السابع