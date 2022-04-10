ليبيا – أكدت الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا ضرورة التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد السياسي والعسكري المتعمد من قبل الحكومة منتهية الولاية التي تسعى بشكل مشين إلى تعميق الانقسام وإيقاف إنتاج النفط وقطع الطرق والمواصلات البرية والجوية بين الشرق والغرب والجنوب.

الحكومة المكلفة وفي بيان لها اطلعت عليه المرصد، دعت إلى تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات المنقسمة، وخصوصًا المؤسسة العسكريـة من خـلال دعم اللجنة العسكرية 5+5، مؤكدًة ضرورة تجنيب مؤسسة النفظ ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي، والالتزام بدعمها وفق أسس وطنية متجردة.

وحملت الحكومة المسؤولية الوطنية والقانونية لمغتصبي السلطة كافة العواقب والآثار الناجمة عن التدخلات السافرة في شؤون هذه المؤسسات، والتي تمثل قوت الليبيين ومصدر ثروتهم التي يتشارك فيها عموم الشعب الليبي بشكل عادل ومتساوٍ بلا استثناء.

وأكدت الحكومة في ختام بيانها قرب استلامها لمهام أعمالها من العاصمة طرابلس بالطرق السلمية، وإنهاء مظاهر الفوضى الأمنية والفساد المالي الذي رسخته “طُغمة خارجة عن القانون” استولت على السلطة وافتأتت على حقوق الليبيين في العيش بأمن وسلام ورفاه.