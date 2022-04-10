ليبيا – أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح إن متحور كورونا “أكس إي” يمثل خليطًا ما بين متحور “أوميكرون” “بي أي 1” ونظيره “بي أي 2”.

السائح أوضح في تصريحات صحفية نقلها عنه المركز وطالعتها صحيفة المرصد أن لهذا المتحور الجديد سرعة عالية للانتشار تفوق “أوميكرون” بنسبة 10% تقريبًا، من دون وجود أي مؤشرات حتى الآن تقول بأنه شديد الضراوة، مبينًا أن هذه المتحورات شائعة جدًا ولا خطورة حقيقية منها.

وأضاف السائح بالقول: إن هذه المتحورات لن تنتهي أو تتوقف ووباء كورونا ذاته من الصعب القول أنه انتهى وأصبح من الماضي، وهو ما قاد إلى التخفيف في الإجراءات الاحترازية شريطة تلقي اللقاحات التي تمثل أفضل وسيلة للحماية والقضاء على الوباء.