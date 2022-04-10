العراق – علقت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، على أنباء “هجوم لداعش” شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت في بيان صحفي: “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن ما أسمته هجوم واسع على منازل المدنيين من قبل عصابات داعش الإرهابية على منطقة الطارمية شمالي بغداد واستشهاد شخص وحرق عجلة كحصيلة أولية”.

وأضافت، أن “المعلومات الأولية تشير إلى وجود حالة قتل لمواطن واحد فقط في أحد بساتين منطقة الطابي في قضاء الطارمية، وأن القوات الأمنية متواجدة لمعرفة حيثيات الحادث إن كان جنائيا أم عملا إرهابيا وتقوم بعملية بحث وتفتيش عن القاتل، كما ننفي وجود هجوم لعناصر عصابات داعش الإرهابية في المنطقة”.

المصدر: RT