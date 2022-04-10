ليبيا – قرر الممثلون الـ5 عن القيادة العامة للقوات المسلحة في لجنة الـ10 العسكرية المشتركة تعليق كافة أعمالهم في هذه اللجنة إلى حين النظر في جملة من المطالب.

الفريق امراجع العمامي في بيان مصور حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، حذر من انقسام سياسي سيؤدي إلى انهيارات اقتصادية واجتماعية وأمنية في ليبيا، متهمًا رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بالعمل على النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين.

وتابع الفريق العمامي: إن الدبيبة نكث عهده بشأن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية وعمل على عرقلتها بحجج واهية. منتقدًا ممارساته وتصرفاته مع تحميله مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وعودة الانقسام السياسي لعدم انصياعه لقرارات مجلس النواب وتسليم السلطة لحكومة الاستقرار.

واتهم الفريق العمامي الدبيبة بخرق وقف إطلاق النار عبر إيقاف مرتبات منتسب القوات المسلحة لمدة 4 أشهر، في مقابل صرف أموال طائلة للميليشيات المسلحة لتأمين حمايته، مطالبًا القائد العام المشير خليفة حفتر بإيقاف تصدير النفط وغلق الطريق الساحلي ووقف تسيير الرحلات الجوية.

وطالب الفريق العمامي المشير حفتر بإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة تصريف الأعمال ومكوناتها، مشيرًا إلى السعي لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، مع اتهام الدبيبة بعرقلة عمل اللجنة، وهو ما يشكل خطرًا جسيمًا على الأمن القومي الليبي.